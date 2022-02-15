14 февраля в Европе наблюдалось стремительное подорожание газа.

15 февраля 2022 года спотовая цена газа в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Profinance.ru.

Во вторник торги мартовским контрактом на TTF на бирже ICE Futures открылись на уровне $925. Однако после того, как в СМИ появилась информация об отводе российских войск от украинской границы, цена газа начала стремительно падать.

По состоянию на 13:32 по Киеву цена газа опустилась до отметки $857.

Ситуация на украинской границе:

15 февраля 2022 года Минобороны РФ заявило о том, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища была прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. об. На нужды населения поступило почти на 5% больше, чем в 2020 году — 8,6 млрд куб. м газа. Это 31,9% от общего потребленного объема.

Ситуация с газом в Европе: