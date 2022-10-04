Европейская комиссия рассматривает два разных сценария.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз может столкнуться с отключениями электроэнергии этой зимой.

Об этом заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, сообщает Politico.

По словам Ленарчича, Брюссель готовится к наихудшим сценариям.

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На вопрос, понадобится ли странам ЕС помощь при стихийных бедствиях из-за энергетического кризиса, Ленарчич ответил: "Да, это вполне возможно".

Ленарчич также сказал, что Европейская комиссия рассматривает два разных сценария: во-первых, "одно или небольшое количество государств-членов пострадает от "незначительного инцидента, такого как отключение электроэнергии", и в этом случае другие страны ЕС могут поддерживать и поставлять электрогенераторы, "как это происходит во время стихийных бедствий", — сказал Ленарчич.

Во-вторых, может быть затронуто "большое количество стран", и в этом случае стратегический резерв ЕС будет использован для удовлетворения потребностей.

Ленарчич сказал, что меры ЕС будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей.

Он сказал, что ЕС в целом готовится к зиме кризисов, пояснив, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается "предвидеть кризисы" и избегать реагирования только в случае чрезвычайной ситуации.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния.

С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС составляет 100 МВт.

7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

2 сентября Украина увеличила экспорт государственной электроэнергии.

7 сентября 2022 года Еврокомиссия определилась с ценовым потолком на электроэнергию.

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