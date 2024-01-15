Мощности временно оккупированной Запорожской АЭС нуждаются в замещении.

Недоступные в настоящее время мощности временно оккупированной Запорожской АЭС нуждаются в замещении, и этому будет способствовать достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Когда ЗАЭС работала всеми шестью энергоблоками, в 2021-м, она произвела 36 млрд 114 млн кВт-ч/год. Строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС даст возможность произвести 16 млрд 226 млн кВт-ч/год, а это около 45% от максимальной выработки временно оккупированной ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В энергокомпании напомнили, что сохранение объемов производства электроэнергии атомными электростанциями и удержание цен на нее в Украине на приемлемом уровне остается важным для выполнения положений Энергетической стратегии Украины на период до 2050 года.

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Ситуация на ЗАЭС - что известно

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. С тех пор она не раз находилась на грани катастрофы.

Последний из таких случаев произошел 2 декабря. Тогда на оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут. Благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой.

3 января международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупанты впервые запретили его экспертами проверить реакторные залы. В течение последних двух недель представителей МАГАТЭ не допускают в реакторные залы энергоблоков №1, 2 и 6.

В Энергоатоме тогда заявили, что недопуск инспекторов МАГАТЭ является попыткой скрыть реальную ситуацию на станции.

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