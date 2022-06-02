ЗАЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины, заявили в компании.

НАЭК "Энергоатом" отрицает возможность сценария с отключением оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На сегодня существует только один сценарий-это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с технической, ни по безопасности, ни с экономической, ни с политической точки зрения", - говорится в сообщении.

"ЗАЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. У нас есть все основания уверенно об этом заявлять", – подчеркнул "Энергоатом".

В то же время компания акцентировала, что работники атомной станции делают все возможное и невозможное для обеспечения ее надежной работы.

"Работая под бешеным давлением оккупантов, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции", - отметила компания.

Она назвала работников ЗАЭС настоящими украинскими патриотами, которые готовы рисковать своей жизнью ради обеспечения ядерной и радиационной безопасности и недопущения ядерного терроризма.

Как сообщалось, 2 июня советник премьер-министра Украины Юрий Бойко во время посещения ЧАЭС отметил, что Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ ЗАЭС она будет полностью отключена.

По информации МАГАТЭ на 31 мая, ЗАЭС работает двумя блоками из шести, остальные находятся в ремонте или в резерве.

ЗАЭС оккупирована РФ с 4 марта, ее также посещают представители концерна "Ростатом".

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