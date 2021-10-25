По состоянию на 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ почти в четыре раза ниже запланированных объемов.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
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Согласно сообщению ведомства, запланированный на 2021 год объем угля составляет 2 971,3 тыс. тонн. По состоянию на 25 октября 2021 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили всего 701.3 тыс. тонн.
В 2020 году запасы угля составили 2,648,0 тыс. тонн.
В 2019 году запасы составили 1 809,0 тыс. тонн.
Подготовка к отопительному сезону:
Ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.
Около 60% угля Украина импортирует из России. Из США импортируется около 20%, из Казахстана - 12%.
22 октября 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что Кабмин планирует покрыть дефицит угля за счет его импорта.