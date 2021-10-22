На сегодня уже заключены договора на импорт 4 млн тонн угля.

Кабинет министров планирует покрыть дефицит угля на теплоэлектростанциях за счет импорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к правительству в зале парламента.

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"Сегодня происходит импорт, именно за счет импорта угля мы планируем покрыть ту разницу в графике накопления. На сегодня уже заключено договоров на импорт где-то на 4 миллиона тонн угля", - сказал он.

Также министр добавил, что правительство планирует увеличивать атомную генерацию, чтобы обеспечить стабильность отечественной энергосистемы зимой.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Около 60% угля Украина импортирует из России. Из США импортируется около 20%, из Казахстана - 12%.

Автор: Дмитрий Шварц