По его словам, из-за падения потребления Украина может обеспечить себя добычей собственного газа.

Украина из-за падения потребления газа может обеспечивать свои потребности исключительно собственной добычей, и в ближайшие годы даже станет экспортером голубого топлива.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По его словам, Украина подписала 11 соглашений о разделе продукции с газодобывающими компаниями. Одна из них уже в реализации, и происходит дополнительная собственная добыча – 300 млн куб. м газа.

"Я убежден, что Украина в ближайшие годы станет экспортером природного газа", - сказал премьер.

Справка УНИАН. Украина до войны ежегодно потребляла примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируется из стран Европы. Недавно стало известно, что Украина сохраняет положительную динамику добычи газа и даже запускает новые скважины.

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