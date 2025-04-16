Матье Бихе напомнил, что ЕС финансирует войну против Украины, покупая газ у Москвы.

Министр энергетики Бельгии Матье Бихе заявил, что хочет постепенно отказаться от импорта российского газа. При этом он не поддержал прямой запрет.

"Причудливо полагать, что со дня на день мы вернемся к обычным отношениям с Россией и скажем: "Мы будем действовать так, как будто ничего не произошло". Все это - дискуссия, которая, с интеллектуальной точки зрения, вызывает определенные рассуждения в креслах, но сегодня она не кажется мне реалистичной. Это иллюзорные дебаты", - заявил министр энергетики Бельгии в интервью Politico.

По его словам, Бельгия по-прежнему выступает за постепенный отказ от импорта российского сжиженного природного газа, но не поддерживает прямой запрет.

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"Мы финансируем войну", - сказал он. "Мы должны перекрыть краны".

Топливный ажиотаж

Комментарии Бихета прозвучали на фоне разговоров о восстановлении доступа Европы к московским трубопроводным поставкам нефти и газа. Он заявил, что он "не очень верит" в то, что это действительно произойдет.

"Это упреждает целый ряд дискуссий: о мире, об уважении целостности Украины, о территории. Я сомневаюсь в добрых намерениях России на этом фронте", - указал он.

Несмотря на это, Бельгия остается одним из крупнейших импортеров российского СПГ в Европейском союзе, наряду с Францией и Испанией. С января страна импортировала 1,1 миллиона тонн СПГ из Москвы.

В прошлом месяце вступил в силу запрет ЕС на реэкспорт российского СПГ, запрещающий странам отправлять газ за пределы блока. Однако до сих пор Брюссель уклонялся от введения прямого запрета.

Тем не менее, Бихет заявил, что не поддержит полный запрет, если Бельгия не выработает "скоординированный подход" со своими соседям.

Атомная энергетика снова на слуху

В то же время политик настаивает, что у него есть частичное решение проблемы энергетической зависимости ЕС от России – атомная энергия.

У Бельгии есть две действующие АЭС. В 2003 году правительство запретило строительство новых реакторов. Бихет хочет отменить этот закон, продлить срок службы существующих реакторов и, возможно, удвоить установленную мощность в стране.

Бельгия также присоединилась к пронуклеарному альянсу Франции, который выступает за 50%-ое увеличение установленной атомной мощности к 2050 году.

Эксперты по-прежнему скептически относятся к тому, что страны смогут быстро развернуть новые ядерные мощности по мере закрытия старых станций. По словам Бихета, для этого потребуется дополнительная помощь со стороны ЕС, в том числе отмена табу на предоставление субсидий для атомных проектов.

План ЕС по отказу от нефти и газа из РФ

Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая. Ранее публикацию плана по постепенному отказу от нефти и газа из РФ отложили.

Кроме того, Брюссель изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая Москве крупных штрафов.

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