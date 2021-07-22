Меркель отметила возможность применения санкций в отношении Москвы в случае использования ею энергоносителей для достижения политических целей.

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 22 июля, приветствовала достижение соглашения с Соединенными Штатами Америки по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW.

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В то же время, она подчеркнула, что эти договоренности были достигнуты с правительством США, а не с американским Конгрессом, имея в виду угрозу санкций США по проекту, которая все еще остается.

В американском парламенте остается много критических голосов по газопроводу, напомнила канцлер.

Меркель добавила, что, несмотря на достигнутую договоренность, между Берлином и Вашингтоном все еще остаются разногласия в вопросе "Северного потока-2". Хотя соглашение и является "хорошим шагом, который требовал от обеих сторон готовности к компромиссу", отметила канцлер.

Глава правительства ФРГ также заявила о заверениях российской стороны в том, что она не будет использовать энергетику как оружие. Здесь, по словам Меркель, России пришлось поверить на слово.

Она напомнила о возможности применения в таком случае в отношении Москвы санкций и выразила надежду, что до этого не дойдет. Украина должна остаться страной-транзитером газа, и "Северный поток-2 "не должен привести к тому, что "Украина окажется в трудном положении", подчеркнула Меркель. По ее словам, сейчас задачей правительства ФРГ является обеспечить долговременный транзит российского газа по территории Украины. Она подтвердила намерение поддержать энергетическую трансформацию Украины, как это и предусмотрено соглашением с США.

Меркель также признала, что разногласия с восточноевропейскими государствами по "Северному потоку-2" не преодолены после достижения соглашения между США и ФРГ.

Переговоры по "Северному потоку-2":

США и Германия обещают не допустить использования Российской Федерацией энергоносителей в качестве оружия против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении США и Германии по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

В частности отмечается, что Соединенные Штаты и Германия едины в своей решимости привлечь Россию к ответственности за агрессию и враждебные действия путем введения санкций и использования других инструментов.

Обе страны подчеркивают, что "в случае, если Россия попытается использовать энергоносители в качестве оружия либо осуществлять акты агрессии против Украины в будущем, Германия предпримет меры на национальном уровне и будет настаивать на внедрении эффективных мер на общеевропейском уровне, включительно с санкциями по ограничению российского энергетического экспорта в Европу, включая газовые и/или другие экономически значимые сектора".

Также США и Германия заявили о поддержке энергетической безопасности Украины и Центральной и Восточной Европы, включительно с основополагающими принципами, определенными в Третьем энергетическом пакете ЕС по диверсификации и безопасности энергоснабжения.

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Автор: Леся Лещенко