Увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к уменьшению газодобычи в Украине, - Федерация работодателей ТЭК

Дополнительные расходы отрасли вследствие повышения тарифа оцениваются в 7 млрд грн.

В случае увеличения тарифа на транспортировку природного газа в Украине может уменьшиться газодобыча. Об этом говорится в письме Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРПЭКУ).

В нем ФРПЭКУ обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и обратила внимание на несколько критически важных аспектов по пересмотру тарифа на транспортировку газа.

В частности, в Федерации подчеркнули, что увеличение тарифа окажет негативное влияние на газодобывающую отрасль и экономику Украины.

Видео дня

"Увеличение тарифа в 4,5 раза в гривневом эквиваленте приведет к сокращению оборотных средств газодобывающих компаний и уменьшению инвестиций в разработку новых месторождений. А также к снижению объемов добычи природного газа, особенно на истощенных месторождениях, что грозит ростом зависимости от импорта газа", - указывается в письме.

Отмечается, что дополнительные расходы отрасли в результате повышения тарифа оцениваются в 7 млрд грн, что станет существенной нагрузкой на, в большей степени, государственную компанию "Укргаздобыча" и частных добытчиков.

Поэтому ФРПЭКУ обратилась к НКРЭКУ с просьбой оставить размер тарифа на транспортировку газа на текущем уровне.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения тарифа на транспортировку газа Украина может потерять металлургическую промышленность, а в отрасли начнутся массовые сокращения.