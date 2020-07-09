Условия конкурса на поставщика "последней надежды" являются дискриминационными – поставщики газа

Общественный союз «Ассоциация поставщиков энергоресурсов» (далее – Ассоциация), объединяющая около 40 лицензиатов по поставке природного газа и электроэнергии почти из всех регионов Украины, обратилась к Кабинету Министров Украины по поводу дискриминационных и экономически необоснованных условий конкурса по определению поставщика «последней надежды» на рынке природного газа Украины.

Как известно, Министерство энергетики Украины среди требований к кандидатам на поставщика «последней надежды» выдвигает требование, которое заключается в наличии у кандидата 3,5 миллиардов куб. м газа в газохранилищах или заключенные договоры на указанный объем с подтверждением от оператора ГТС. Как отмечают в Ассоциации, такое требование исключает возможность участия в конкурсе фактически всех поставщиков природного газа, кроме одного – «НАК «Нафтогаз Украины».

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«Очевидным является факт, что к участию в конкурсе может быть допущен лишь конкретный заранее определенный участник. Такой отбор не соответствует ни принципам свободной конкуренции, ни прозрачности и недискриминации. Именно поэтому мы обратились к правительству с предложением пересмотреть требования к поставщику «последней надежды», - замечает председатель правления Ассоциации Артем Компан.

В Ассоциации разъясняют, что по состоянию на 31.06.2020 года объем природного газа в 3,5 миллиарда куб. м как в натуральном, так и в денежном выражении мог иметь исключительно «Нафтогаз Украины» за счет своего доминирующего положения на рынке купли-продажи природного газа. В рамках выполнения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО) именно «Нафтогаза Украины» были обязаны реализовывать весь добытый природный газ такие государственные компании как АО «Укргаздобыча» и «Черноморнефтегаз». Частные поставщики природного газа не имели и сегодня не имеют возможности напрямую закупать ресурс, добываемый вышеупомянутыми компаниями.

Кроме того, объем средств, необходимый для покупки ресурса в таком объеме, составляет 14,5 миллиарда гривен. Учитывая кризисные тенденции в экономике Украины, вызванные мировой пандемией коронавируса, такой объем средств любому частному поставщику будет трудно привлечь в украинских банках.

В Ассоциации предлагают правительству рассмотреть возможность определения поставщика «последней надежды» в каждом регионе отдельно. «Поскольку на сегодня в Украине нет такого поставщика, который бы имел разветвленную сеть представительств во всех регионах, имеет смысл определять поставщика «последней надежды» в каждом регионе отдельно», - добавляет Артем Компан.

Напомним, 1 июля на сайте Министерства энергетики Украины были обнародованы конкурсные требования к будущему поставщику «последней надежды», 7 июля определен как последний день приема заявок на конкурс.

7 июля Министерство приняло решение продлить срок приема заявок на конкурс по определению поставщика "последней надежды" на рынке газа еще на день до 8 июля.

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