По состоянию на 16 сентября для нескольких сотен домохозяйств Харьковской области еще продолжаются работы по восстановлению энергопитания.

"Укргидроэнерго" подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации относительно компенсации убытков, нанесенных в результате военных действий.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что общая сумма заявленных убытков, причиненных активам общества – Каховской ГЭС и недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке, составила почти 17 млрд грн.

Видео дня

"Так, вопреки международному осуждению вторжения РФ в Украину и требованиям международного сообщества остановить проведение военных действий, Россия продолжает оккупацию территории Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и нападение на мирное население", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ЕСПЧ является международным органом, который может рассматривать заявления, поданные лицами, которые жалуются на нарушение своих прав.

Каховская ГЭС:

Каховская ГЭС расположена на юге Украины в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Станция обеспечивает годичное регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. На Каховской ГЭС повреждены два агрегата, и сейчас станция работает лишь тремя из шести агрегатов.

Вас также могут заинтересовать новости: