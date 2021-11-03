Компания направит полученные средства на погашение долгов перед производителями электричества по "зеленому" тарифу.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует 75 миллионов долларов в еврооблигации оператора объединенной энергосистемы страны госкомпании "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 75 миллионов долларов США в облигации на общую сумму 825 миллионов долларов, выпущенные "Укрэнерго" в связи с необходимостью решить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны.

Отмечается, что это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР как основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке.

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По информации ведущего директора ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, украинский сектор возобновляемых источников энергии предоставил свыше 8,5 ГВт чистой генерирующей мощности, создав рабочие места и увеличив налоговые поступления по всей стране, при этом привлек более 11 миллиардов евро внутренних и иностранных инвестиций. Однако Украине необходимо больше мощностей из возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров предоставил государственной компании "Укрэнерго" - оператору объединенной энергосистемы страны - государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по "зеленому" тарифу на сумму 22,8 млрд гривен.

Это позволило "Укрэнерго" привлечь кредит путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержания его ликвидности и устойчивости работы.

2 ноября "Укрэнерго" разместило 5-летние "зеленые" еврооблигации на 825 млн долларов под 6,875%.

Справка УНИАН. Согласно данным "Гарантированного покупателя", на 25 октября задолженность "Укрэнерго" перед компанией за 2021 год составила 14,9 млрд грн. Задолженность за 2020 год - 11,6 млрд грн.

Автор: Анна Бредихина