Госкомпания "Укрэнерго" получила право ограничивать присоединения к сетям новых "зеленых" электростанций

Таким образом, "Укрэнерго" получило право ограничивать присоединения к сетям ВИЭ при угрозе операционной безопасности системы.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предоставила оператору Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» право временно приостанавливать выдачу технических условий на присоединение к сетям новых электростанций, производящих электричество из возобновляемых источников энергии.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

«В случае достижения пределов операционной безопасности функционирования ОЭС Украины, ОСП («Укрэнерго» - УНИАН) должен принимать меры относительно временного прекращения (ограничения) выдачи технических условий на присоединение и/или предоставления письменных заключений/рекомендаций по выполнению технических мероприятий для обеспечения надлежащей и устойчивой работы объектов электроэнергетики в ОЭС Украины», - сказано в постановлении регулятора.

В сообщении «Укрэнерго» в соцсети Facebook сказано, что эти ограничения могут продолжаться до момента, пока будут реализованы технические и рыночные меры, которые обеспечат надлежащую и устойчивую работу объектов электроэнергетики, и предусмотрены в утвержденном НКРЭКУ Отчете по оценке соответствия (адекватности) генерирующих мощностей.

«Решение об ограничении выдачи технических условий на присоединение Оператор системы передачи должен принимать на основе разработанных им критериев, которые будут опубликованы на сайте «Укрэнерго» течение ближайших месяцев», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды с целью разобраться, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме государственной компанией "Укрэнерго", ставшее, по его словам, одной из причин кризиса на рынке электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», по итогам 2020 года объем генерации электроэнергии альтернативными источниками энергии может увеличиться вдвое по сравнению с 2019 годом - до 10,3 млрд кВт-ч.

В компании подчеркивают, что генерация в таких объемах альтернативной электроэнергии, учитывая ее низкую прогнозируемость, создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме.

Действующее законодательство гарантирует производителям электроэнергии из ВИЭ выкуп всей произведенной энергии по самому высокому «зеленому» тарифу в Европе. При этом производство электричества на таких станциях Оператором системы передачи может быть ограничено в самую последнюю очередь после того, как снижение мощности на АЭС, тепловых и гидроэлектростанциях уже произошло.

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