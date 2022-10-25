ДТЭК вернула свет всем потребителям в столице.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отменила стабилизационные отключения в Киеве, введенные 24 октября.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ДТЭК "Киевские электросети".

"ДТЭК "Киевские электросети" вернула свет всем потребителям в городе Киев, к которым применялись стабилизационные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 09:24 до 22:01 24 октября. Все дома киевлян со светом", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей столицы потреблять электроэнергию умеренно - включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и тому подобное", - призвали в ДТЭК.

Отмечается, что эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных потребителей.

"Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", - отметили в компании.

Также сообщается, что в случае применения по распоряжению НЭК "Укрэнерго" стабилизационных отключений ДТЭК "Киевские электросети" прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более четырех часов с погрешностью 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами потребителей.

"Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время. О времени и продолжительности возможных отключений и восстановления снабжения света мы будем сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК "Киевские электросети", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что они разделили всех потребителей электроэнергии Киева на три группы и сделали обновленный график, который должен помочь проще находить свой адрес.

"Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, если будет распоряжение НЭК "Укрэнерго" на проведение стабилизационных отключений. Чтобы понять в какое время в течение суток у вас возможно отключение электроэнергии, укажите свой адрес и получите график возможных отключение в течение дня и недели", - добавили в компании.

Массированный ракетный удар по Украине: детали

Как сообщал УНИАН, 10 октября враг нанес по территории Украины более 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершил около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

22 октября российские захватчики снова массово ударили ракетами по территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения России уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины было серьезно повреждено.

24 октября генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами России совершено 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре.

По его информации, больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области - 8, Львовской - 6, Винницкой - 5, Сумской - 4, Харьковской - 4 и в г. Киеве - 4.

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