Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 84% ударит по промышленности, которая и так находится в глубоком кризисе, и по финансовому состоянию "Укрзализныци". Поэтому вместо того, чтобы повышать тарифы, "Укрэнерго" стоит сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов. Об этом заявил председатель Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

"Мы уже обратились в "Укрэнерго", и показали в своих расчетах, что у нас вызывает непонимание и беспокойство постоянное завышение доли зеленой энергетики в тарифе – ведь объемы генерации этого вида энергетики значительно упали, в то же время суммы возмещений постоянно увеличиваются", - отметил Гусак.

Он отметил, что в обосновании, представленном "Укрэнерго", заложены значительные суммы на выплаты процентов по кредитам – однако сейчас Украина находится в ситуации, в которой нужно договариваться с кредиторами.

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"Укрэнерго" должно обращаться к своим кредиторам с предложениями по отсрочке или реструктуризацией кредитов, а возможно даже по списанию. Именно это должно сейчас быть приоритетом "Укрэнерго", а не повышение тарифа для промышленности, которое, откровенно говоря, и так еле дышит", - убежден Гусь.

Он подчеркнул: подорожание электроэнергии больно ударит не только по промышленности. Ведь, к примеру, "Укрзализныця", которая сейчас выполняет роль главной транспортной артерии, сейчас тоже не является прибыльным предприятием, и неизвестно, как она справится с таким значительным повышением тарифов.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году на 84% тарифа на передачу электроэнергии – с 345 до 636,17 грн/МВт-час. В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги.