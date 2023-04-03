Ппотребление электроэнергии выше, чем в понедельник прошлой недели, поэтому граждан просят потреблять электроэнергию разумно.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет отключений потребителей ни в одной области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, сняты все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" не применяет отключение потребителей ни в одной области", - говорится в сообщении.

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Однако, как отмечается, потребление электроэнергии выше, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.

"Пожалуйста, потребляйте энергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, по возможности распределяйте их использование в течение суток. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему", - отмечают в энергокомпании.

Выработки электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребление. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт отсутствует. Ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения. В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах.

Война и энергосистема Украины

В октября 2022 года российские оккупанты регулярно пытались уничтожить энергетическую систему Украины. Агрессор хотел погрузить Украину во тьму и оставить страну без света, отопления и связи.

После первой же атаки на энергосистему Украина заявила о том, что прекращает экспорт электроэнергии.

Чтобы пройти отопительзый сезон с минимальными потерями Украина перешла в режим отключений света.

1 апреля 2023 года в "Укрэнерго" назвали условия для прохождения следующей зимы.

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