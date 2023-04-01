Владимир Кудрицкй отметил, что главную роль играет финансирование.

В "Укрэнерго" рассказали о подготовке к следующей зиме. В компании планируют усилить защиту энергетических объектов, чтобы избежать блекаута в случае новых ударов российских оккупантов.

"Помимо физической защиты объектов также это восстановление генерации - гидро, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме", - заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкй в эфире телемарафона.

При этом он указал, что нужно привезти необходимое количество оборудования для ремонта сетей и электростанций. По словам Кудрицкого, также важно наличие денег для ремонтов поврежденных энергообъектов и сети.

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"Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне", - подытожил глава "Укрэнерго".

Ситуация в энергетике Украины - что известно

Начиная с октября 2022 года россияне избрали в качестве своих целей энергетические объекты Украины. Оккупанты пытались сделать все, чтобы украинцы в морозы остались без тепла и света. В результате во всех областях вводили отключения света. Также Украине пришлось отказаться от экспорта электричества за границу.

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