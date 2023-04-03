Обесточены около 2 тысяч абонентов в Киевской области и 3,8 тысячи - в Одесской области.

По состоянию на утро понедельника, 3 апреля, в Киевской и Одесской областях было обесточено почти 6 тысяч абонентов.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики, обесточивание произошло из-за непогоды.

Обесточены около 2 тысяч абонентов в Киевской области и 3,8 тысячи - в Одесской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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В течение последних суток восстановлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

Энергосистема и в дальнейшем работает с запасом. Генерация обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Также в компании сообщили, что вчера в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС.

Кроме того, в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

Ситуация в энергосистеме Украины

29 марта 2023 года из-за непогоды в Киеве и области начались обесточивания. Больше всего отключений было зафиксировано в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах. Были обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Без света остались более 30 тысяч клиентов.

29 марта из-за непогоды начались отключения света в 12 областях Украины. При этом потребление повысилось из-за похолодания.

1 апреля 2023 года сообщалось о том, что в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

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