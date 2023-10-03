Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" работает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы привлечь 150-200 млн долларов для погашения долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".

Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Он рассказал, что сейчас в энергетике сформировался круг долгов между государственными предприятиями. В частности, системный оператор НЭК "Укрэнерго" формирует долги перед госпредприятием "Гарантированный покупатель", которое финансирует льготный тариф на электроэнергию для населения.

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"Укрэнерго, в отличие от других предприятий, пытается закрыть эти долги. Это до 1 млрд долларов кредитов и грантов от наших партнеров. Кроме того, сейчас "Укрэнерго" активно работает с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы привлечь кредит на 150-200 млн долларов, для того, чтобы закрыть задолженность перед "Гарантированным покупателем", - сказал инвестор.

Игнатьев пояснил, что фактически эти средства "Укрэнерго" направит "Гарантированному покупателю" для погашения долгов за вспомогательные услуги и перед сектором возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, "Укрэнерго "накопила 29,6 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине.

В то же время "Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она не накапливала новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.