Все из-за увеличения нагрузки на энергосистему Украины.

НЭК "Укрэнерго" призвала потребителей экономить электроэнергию не только вечером, но и утром из-за увеличения нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Так, сегодня уже с восьми утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому в настоящее время диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

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"Как показало сегодняшнее утро, разумное электропотребление уже должно касаться не только вечерних часов, но и утра. Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотребления благоразумно утром - с 8 до 11 часов и вечером - с 17-ти до 23-й", - говорится в сообщении.

В энергокомпании рассказали, что наименьшая нагрузка на энергосистему Украины - ночью. Именно тогда рекомендуют пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы.

Днем просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а в ранце и особенно вечером - свести к минимуму пользование электричеством, потому что именно в этот период потребление больше всего, но и следовательно - нагрузка.

Сейчас главная причина ограничений потребителей - необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы ремонтники "Укрэнерго" было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений, отмечают в пресс-службе Нэка.

Ракетные удары РФ по Украине: последствия для инфраструктуры

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября российские оккупанты осуществили атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности - попадание четырех ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.

Также, в результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украина прекратила экспорт электроэнергии, чего не делала даже когда от энергосистемы отсоединили Запорожскую АЭС-самую мощную в Европе.

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