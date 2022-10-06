Сейчас дефицит мощности в энергосистеме значительно компенсирован за счет сверхплановой работы ТЭС.

В сентябре ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили производство электроэнергии на 16% больше прогнозного баланса Минэнергетики.

Как пояснили в пресс-службе компании, на такой шаг пошли, чтобы компенсировать дефицит мощности в энергосистеме.

Объясняется, что дефицит возник по ряду причин, среди которых: ограниченная работа государственной генерации, остановка работы четырех ТЭС, а также захват российскими войсками Запорожской АЭС и недоступность 1 ГВт возобновляемой энергетики. Сейчас он значительно компенсирован за счет сверхплановой работы ТЭС.

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Как заявляют в ДТЭК, компания подготовила свои тепловые электростанции к работе в периоды пиковых нагрузок во время осенне-зимнего периода. Проведены ремонты 19 энергоблоков, на это было выделено 1,3 млрд грн. Еще на семи блоках плановые ремонты продолжаются.

Кроме того, компания сохранила добычу угля на прошлогоднем уровне. Несмотря на полномасштабную войну, на начало сентября ею накоплено более 1,6 млн тонн угля на ТЭС для прохождения зимы. Кроме того, она отгрузила для нужд государственных ТЭС 80 тысяч тонн топлива.