Генерирующие компании жалуются на недостаток поддержки со стороны государства.

Украинская энергетическая ассоциация просит безотлагательно провести антикризисный штаб с участием представителей украинского правительства, в частности премьер-министра Дениса Шмыгаля для решения ситуации, которая сложилась на рынке электрической энергии.

"Генерирующие компании, осуществляющие производство тепловой и электрической энергии на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках, являющиеся участниками Ассоциации, выражают крайнее беспокойство ситуацией системного игнорирования интересов таких компаний и ситуацией с импортом электроэнергии, что может повлечь тяжелые последствия для энергетической отрасли в целом", - говорится в открытом письме премьер-министру на сайте ассоциации.

Отмечается, что одной из проблем является то, что закон Украины «О погашении задолженности за электрическую энергию, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии», который был принят 30 апреля 2020 года, по состоянию на сегодня не реализован. То есть уже полтора года производители не могут получить свой доход, заработанный в старом рынке.

Кроме того, угля собственной добычи не хватает на покрытие собственного производства, и по состоянию на 13 февраля суммарные запасы угля на складах ТЭС без учета Луганской и Славянской составляют 170 тысяч тонн.

Также в УЭА отмечают, что большой спрос и ограничения в импорте угля приводит к росту цен на него до уровня 2250 грн за 6000 ккал и только топливной составляющей в среднем до 1200 грн/Мвтч.

В то же время сохраняются ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

"То есть производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, но не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию. В таких условиях со стороны государства не предоставлено никакой поддержки, кроме декларативного меморандума, по которому ТЭЦ имеют право не оплачивать штрафы и пени на разницу между 7330 грн/тыс. м3 и 6999 грн/тыс. м3 в цене газа. При этом в тарифах учтено только 6100 грн/тыс. м3", - отмечают в ассоциации.

Кроме того, как считают энергетики, снова повторяется сценарий 2020 года импорта электрической энергии из страны агрессора, что приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/Мвтч.

Среди прочего в ассоциации предлагают зафиксировать цену на газ НАК "Нафтогаз Украины «для ТЭЦ на уровне 6100 грн/тыс. м3 и запретить начисление пени и штрафов за несвоевременную оплату в сторону НАК "Нафтогаз Украины" на объемы потребления природного газа ТЭЦ за период 01.11.2020 – 01.05.2021.

Кроме того, они предлагают отменить плату за простой вагонов и запретить импорт электроэнергии для частных компаний в рамках ОЭС Украины, а также перепродажу импортируемой электрической энергии на Рынке на сутки вперед.

Также предлагается отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, или поднять ограничение до уровня 3000 грн/Мвтч в часы максимальной нагрузки и 2000 грн/Мвтч в часы минимальной нагрузки и обязать операторов ГРС не осуществлять начисление превышение стоимости заказанной мощности на объем природного газа, потребленный в период с 1 января по 1 апреля.

Вместе с тем в УЭА предлагают безотлагательно инициировать изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», которыми предусмотреть источник для реализации механизма погашения задолженности, возникшей на старом рынке электрической энергии, согласно Закону Украины «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии».

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Автор: УНИАН