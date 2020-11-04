УЭА призывает народных депутатов усилить энергетическую безопасность Украины.

Украинская энергетическая ассоциация (УЭА) призывает народных депутатов сохранить отечественную нефтепереработку и усилить энергетическую безопасность Украины.

Ассоциация обратилась с соответствующим письмом-обращением в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины относительно поддержки законопроекта № 4098 от 15.09.2020 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на горючее».

Дополнительно к предыдущему письму, который присылался по результатам проведенного круглого стола, экспертами Ассоциации проведен анализ аргументов, приведенных авторами альтернативных законопроектов №4098-3, № 4098-4 и возможные отрицательные последствия их принятия.

По мнению Украинской энергетической ассоциации, принятие законопроектов №4098-3 и №4098-4 непременно приведет к усилению энергозависимости Украины от страны-агрессора в поставках горючего и упадку отечественной нефтеперерабатывающей отрасли.

Учитывая указанное, заботясь об энергетической независимости Украины, конкурентоспособной отечественной нефтепереработке и стабильной работе стратегических отраслей экономики, как отмечают в Украинской энергетической Ассоциации, они обратились к членам Комитета Верховной Рады Украины поддержать проект Закона Украины № 4098 от 15.09.2020, который больше всего отвечает вызовам современности.

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Автор: УНИАН