Европейские цены в среднем в 4 раза выше украинских.

Экспорт электроэнергии Украины поможет Европе уменьшить потребление газа и угля РФ.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.

Сейчас Украина экспортирует, но небольшие объемы - 210 МВт в Польшу.

"А до войны мы имели экспорт из Бурштынского энергоострова на уровне 800 МВт. Импорта электроэнергии с начала войны у нас не было, несмотря на то, что с момента синхронизации мы можем использовать аварийную помощь из Европы. После синхронизации украинской и европейской энергосистем, которая состоялась еще в марте, у нас есть техническая возможность экспортировать до 1690 МВт. Но европейцы должны это позволить с точки зрения технической готовности", - рассказал министр.

Скорее всего Украина будет увеличивать экспорт постепенно.

"По нашим расчетам, это может дать рынку минимум 2 млрд грн живых денег в месяц. Но объем экспорта разглашать не могу — это очень чувствительная тема переговоров", - добавил он.

Есть несколько путей решения проблемы.

"Первый, чтобы европейцы или другие партнеры поддержали наш рынок деньгами. Это примерно €250 млн в месяц. Мы с ними на разных уровнях обсуждали возможность такой помощи в размере €1 млрд на четыре месяца. Но существует гораздо лучший вариант – дать нам самим заработать эти средства на экспорте электроэнергии. Это решит все наши проблемы на рынке. Ведь европейские цены в среднем в 4 раза выше украинских. Европа также от этого выиграет. Наш экспорт электроэнергии поможет им уменьшить потребление российского газа и угля", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу, что стало возможным благодаря синхронизации с европейской энергосистемой.

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