В некоторых регионах возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.

Несмотря на увеличение потребления электроэнергии с началом рабочей недели, энергосистема будет работать с резервом мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенко.

"Сегодня, 20 февраля, в первый рабочий день недели, несмотря на увеличение объемов потребления, генерация продолжает стабильно производить электроэнергию, с резервом обеспечивая потребности потребителей", - цитирует пресс-служба Галущенко.

Видео дня

При этом в некоторых регионах возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, потребление электроэнергии увеличилось, но дефицит пока не прогнозируется, лимиты не применялись.

"Потребление постепенно увеличивается, что является типичным для начала рабочей недели. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работают все виды электростанций в энергосистеме. Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста продолжительности светового дня увеличилась работа электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Сейчас они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления. Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране.

"Лимиты потребления к областям не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - отметили в пресс-службе.

В энергокомпании добавили, что запланированные замеры фактического потребления проводятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях. При этом в Одесском районе и в Одессе замеры будут проводиться с учетом объемов ограничений во время применения почасовых графиков отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые сейчас все еще существуют.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

18 февраля россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Украине из-за угрозы ракетного удара ввели аварийные отключения света

В результате удара оккупантов Харьков остался полностью без света, есть проблемы со связью

Кременчуг остался без отопления