В натуральном выражении поставки нефтепродуктов сократились на 5,6%.

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 3,078 млрд долл., что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из России составил 1,11 млрд долл. (35,9% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 1,09 млн долл. (35,4%), из Литвы – 360,2 млн долл. (11,7%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 520,3 млн долл.

Также сообщается, что в натуральном выражении за одиннадцать месяцев в Украину было импортировано 7,235 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,6% меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года (7,67 млн тонн).

Предыдущие показатели

В 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 млрд долл., тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 млрд долл.

Цена нефти

Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине в октябре составила 8,45 тыс. грн/тонна.

В октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.

Цены на нефть 29 октября упали до самого низкого уровня с середины июня. Нефть продолжила резкое снижение после 5%-го падения накануне в связи с потенциальным воздействием возобновленных блокировок на спрос на нефть.

По состоянию на 10 декабря 2020 года фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине, которая используется для определения размера платы за пользование недрами, в ноябре 2020 года увеличилась на 6,8% по сравнению с октябрем, составив 9 тыс. грн за 1 тонну.

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Автор: Анна Бредихина