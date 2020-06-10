Эксперты прогнозируют рекордное падение мирового спроса на газ

Потребление газа в мире снизится на 4% из-за теплой зимы и карантина.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2020 году мировые рынки газа испытают рекордное падение спроса в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщается в докладе агентства.

Отмечается, что в 2020 году потребление газа в мире снизится на 4% из-за теплой зимы и ограничительных мер, которые были введены странами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Сообщается, что столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа претерпевают сильные корректировки, что приводит к исторически низким ценам и высокой волатильности.

Ожидается, что спрос на природный газ постепенно восстановится в 2021 году, однако кризис, вызванный COVID-19, будет иметь более продолжительные последствия для рынков природного газа.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Всемирного банка, мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%, что является рекордным показателем со времен Второй мировой войны.

Также во Всемирном банке прогнозируют, что на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается сокращение экономической активности на 7%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется спад на 2,5% (первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран как минимум за шестьдесят лет).

Согласно докладу, доходы на душу населения снизятся в этом году на 3,6%.

В банке также прогнозируют, что мировая экономика начнет восстанавливаться в 2021 году.

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