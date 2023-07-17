Таким образом, энергосистема получила дополнительные 800 мегаватт мощности.

Украина впервые получила импорт электроэнергии из Польши по восстановленной линии электропередачи, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Телеграмм-канале. По данным УНИАН, речь идет о линии Хмельницкая АЭС - Жешув, которая не использовалась последние 30 лет.

"В воскресенье, 16 июля, впервые состоялся импорт электроэнергии из Польши в Украину межгосударственной линией электропередачи, которую "Укрэнерго" успешно модернизировало и включило в мае 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, энергосистема получила дополнительные 800 МВт мощности с 20:00 до 23:00, именно в период самого высокого потребления.

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Кроме этого, в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350 преимущественно в дневные и вечерние часы.

На сегодня 17 июля импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы - до 3 МВт.

Дефицит электроэнергии - что стоит знать

15 мая, когда в энергосистеме не было дефицита, Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу по восстановленной линии электропередачи Хмельницкая АЭС - Жешув.

Новое межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, не работавшей три десятилетия. Она прошла через глубокую модернизацию, в том числе с переводом на более низкое напряжение.

Общая протяженность линии составляет 400 км, из которых более 70% приходится на территорию Украины. Инвестиции с украинской стороны составили 350 млн грн. PSE планировала вложить со своей стороны около 30 млн злотых (270 млн грн).

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