Большая часть угля поступала из России.

Украина в январе-декабре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% - до 2,48 млрд долл.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 млн тонн угля, а годом ранее - 16,95 млн тонн (+15%). Крупнейшими поставщиками в указанный период были Россия, США и Казахстан.

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Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил 1 млрд 54 млн долл. (62%), из США - 494,6 млн долл. (19,8%).

Из Казахстана Украина импортировала уголь на 253,4 млн долл. (10,2%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 195,3 млн долл.

Расходы на импорт угля:

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт.

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 39,6% - до 1,69 млрд долл.

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация приостановила экспорт энергетического угля в Украину.

Также из-за блокирования Россией транзитного пути поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину пока не происходит.

После этого страна начала импортировать уголь.

По состоянию на 16 января 2022 года запасы угля в Украине впервые превысили показатели прошлого года.