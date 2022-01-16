Глава профильного парламентского комитета Андрей Герус уверяет, что с начала этой зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

Запасы угля в нынешнем осенне-зимнем периоде впервые превысили показатели прошлого года.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус в Telegram.

"В пятницу, 14 января, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗУ превысили запасы угля на такую же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн", - написал он.

По данным депутата, с начала этой зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

Герус заявляет, что "одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением".

"По состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания "Центрэнерго" - 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь", - отметил он.

Герус добавил, что по состоянию на 14 января в работе находились 14 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 12045 МВт. По его словам, год назад в работе были 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9650 МВт.

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Ситуация с запасами угля

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация приостановила экспорт энергетического угля в Украину.

Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что аппарат СНБО будет контролировать вопрос закупки угля для отечественных тепловых электростанций.

В то же время эксперты выражали обеспокоенность, что запасы угля на тепловых электростанциях Украины остаются низкими. Хотя Кабинет министров неоднократно заявлял, что ситуация с поставками этого вида топлива является контролируемой.

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