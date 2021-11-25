За последние пять лет Украина получала в среднем более $2,5 млрд в год за транзит газа, поделились в МВФ.

Запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40% до $1,2 млрд в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Об этом говорится в материалах первого пересмотра программы stand by для Украины на официальном сайте Международного валютного фонда.

"За последние пять лет Украина получала в среднем более 2,5 млрд долл. на год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем за предыдущие годы. После введения в эксплуатацию "Северного потока-2" объем газа, который транспортируется через Украину, может еще больше снизиться, а доходы Украины от транзита прогнозируются на уровне около 1,2 млрд долларов в год", – добавили в МВФ, напоминая, что текущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" завершается в 2024 году.

Читайте такжеReuters: запуск "Северного потока-2" могут отложить до мартаСправка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компания Nord Stream 2 A.G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода.

Автор: Богдан Слуцкий