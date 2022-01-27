Сейчас в Украине работает 14 из 15 атомных энергоблоков.

Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции подключен к энергосистеме после временного отключения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"26 января в 22:43 четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключили к энергосети. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме.

Читайте такжеВ "Укрэнерго" назвали причину аварийной поставки электроэнергии из Беларуси

В компании напомнили, что 25 января 2022 года в 12:00 произошло отключение энергоблока №4 Запорожской АЭС от сети для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора.

Сейчас НАЭК "Энергоатом" работает 14-ю энергоблоками из 15-ти имеющихся.

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планировал пройти отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

25 января 2022 года НАЭК "Энергоатом", несмотря на план задействовать во время отопительного сезона 14 энергоблоков из 15, отключил от энергосистемы два атомных энергоблока.

Кроме того, 25 января в ОЭС Украины диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10:00 до 13:00 объемом 450 МВт-ч, с 13:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:00, объемом 200 МВт-час.

25 января 2022 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в январе Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки.

26 января 2022 года Хмельницкая АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подсоединила к энергосети энергоблок №1 после автоматического отключения.