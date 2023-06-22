Отмечается, что МАГАТЭ известно о "предварительном размещении мин" по периметру станции и внутри нее.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который на днях приехал на оккупированную Запорожскую АЭС, заявил что ситуация на станции "крайне нестабильная".

"Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является крайне нестабильной. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции. Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами", – говорится в заявлении Гросси, опубликованной на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что в организации знают об информации о заминировании в районе водоема-охладителя АЭС. Во время визита Гросси мин обнаружено не было, однако агентству известно о предварительном размещении мин внутри станции и по ее периметру.

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"Наша оценка этих конкретных мест размещения заключается в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием", – заявил Гросси.

Отмечается, что в течение последних двух недель ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Также ЗАЭС планирует возобновить перекачку воды, которая все еще доступна, несмотря на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

По информации МАГАТЭ, сейчас к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, относится то, что Запорожская АЭС зависит от единственной на данный момент действующей линии электропередач на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности.

Ситуация на ЗАЭС

После подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС возникла серьезная угроза для безопасного функционирования временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Кандидат химических наук, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что из-за нехватки воды станция еще долго не будет производить электроэнергию.

20 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его словам, самое страшное, что был заминирован охладитель. Если его выведут из строя, будут серьезные проблемы.

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