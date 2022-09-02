"Энергоатом" за первое полугодие 2022 года получил более 4,76 млрд гривень чистого убытка против более 1,12 млрд гривень чистой прибыли в январе-июне 2021 года.

В начале августа "Энергоатом" профинансировал на 500 млн гривень "Энергетическую компанию Украины", которая выполняет роль государственного трейдера электроэнергии.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылками на собственные источники в правительстве.

По его словам, речь идет о беспроцентной возвратной помощи в 500 млн гривень, которые "ЭКУ" должна вернуть до конца 2022 года.

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Напомним, "Энергоатом" за первое полугодие 2022 года получил более 4,76 млрд гривень чистого убытка против более 1,12 млрд гривень чистой прибыли в январе-июне 2021 года.