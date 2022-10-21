На всех объектах ДТЭК проведены работы для усиления физической защиты объектов.

Террористические ракетные атаки России по теплоэлектростанциям ДТЭК 10, 11 и 13 октября нанесли убытки не мене 400 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью "Экономической правде".

"Мы считали – около 400 миллионов гривень за эти три дня (10-11, 13 октября). Это исключительно восстановительная стоимость или необходимые затраты для того, чтобы восстановить оборудование", - сообщил Тимченко.

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По его словам, энергетики компании делают все возможное чтобы как можно скорее восстановить и заменить разрушенное оборудование.

Максим Тимченко сообщил, что на всех объектах ДТЭК проведены работы для усиления физической защиты объектов.