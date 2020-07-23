"Оператор ГТС" рассказал, чем для Украины опасен запуск второй ветки "Турецкого потока"

Падение транзита газа через Украину в первом полугодии 2020 года на 45% связано с запуском "Турецкого потока" в этом году.

Запуск в 2021 году второй ветки "Турецкого потока" может привести к падению транзита через украинскую газотранспортную систему дополнительно на 15 миллиардов кубометров газа.

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Об этом сообщил в ходе конференции глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток", - сказал Макогон.

Он также сообщил, что падение транзита газа через Украину в первом полугодии 2020 года на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с запуском "Турецкого потока" в этом году.

"За эти полгода мы транспортировали на 45% меньше газа, чем в 2019 году. Мы связываем такое снижение транзита с запуском "Турецкого потока", через который Болгария, Греция, Турция и Румыния начали получать газ из России. Поэтому около 15 миллиардов кубических метров газа транзита было потеряно благодаря строительству "Турецкого потока", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что за первые полгода через украинскую ГТС было транспортировано лишь 77% контрактного объема газа, "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 миллиардов кубометров на 2020 год) согласно контракту.

Как сообщал УНИАН, 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток", проложенного в обход Украины по дну Черного моря.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

Справка УНИАН. "Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тысячи километров, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию в обход Украины. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год, что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 миллиардов кубометров год).

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