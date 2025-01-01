Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года было ожидаемой ситуацией для Европейского Союза, и ЕС был готов к ней. Об этом говорится в комментарии Суспильному Еврокомиссии.
Там отметили, что ЕС уже больше года работает над подготовкой к сценарию, который исключает транзит российского газа через Украину с 1 января 2025 года, а также над обеспечением альтернативных поставок для стран-членов, которые пострадают от этого.
"Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой, чтобы обеспечить поставки газа нерусского происхождения в страны Центрально-Восточной Европы альтернативными маршрутами", - рассказали в ЕК.
При этом там подчеркнули, что с 2022 года ЕС был усилен новыми значительными мощностями по импорту сжиженного природного газа:
"Безопасность архитектуры газоснабжения ЕС была усилена за последние несколько лет, в том числе благодаря мерам по энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии".
Остановка транзита российского газа по территории Украины
Как сообщал УНИАН, 1 января 2025 года в 07:00 Украина официально остановила транспортировку российского газа. Как отметили в Минэнерго, соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался лидерам ЕС на президента Украины Владимира Зеленского из-за остановки транзита российского газа. По его словам, Киеву предлагали и другие варианты транзита газа, кроме российского, но Зеленский отверг и эти предложения.
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