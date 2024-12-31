Сокращение произошло за день до окончания срока действия соглашения.

Уже 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину будет прекращен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию российского газового монополиста.

Издание отмечает, что таким образом длительная эпоха доминирования Москвы на европейском газовом рынке завершается. Сокращение уже произошло за день до окончания срока действия соглашения.

"Данные украинского газотранспортного оператора показали во вторник, что Россия не присылала запросов на поставки газа на 1 января", - говорится в сообщении.

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СМИ напоминает, что Европейский Союз резко уменьшил свою зависимость от российского газа после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, ища альтернативные источники газа:

"Словакия и Австрия договорились об альтернативных поставках, и аналитики прогнозируют минимальное влияние остановки (транзита - УНИАН) на рынок".

При этом, по мнению авторов, остановка транзита будет иметь существенное геополитическое значение.

"Москва потеряла свою доминирующую долю поставок газа в страны Европейского Союза в пользу таких конкурентов, как Соединенные Штаты, Катар и Норвегия. ... Для Европы потеря поставок дешевого российского газа привела к значительному экономическому спаду, всплеску инфляции и увеличению стоимости жизни. Хотя Европа быстро нашла альтернативные источники энергии, потеря российского газа обострила долгосрочные беспокойства относительно ее глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии", - говорится в статье.

Прекращение транзита российского газа через Украину

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался лидерам ЕС на президента Украины Владимира Зеленского из-за остановки транзита российского газа. По его словам, Киеву предлагали и другие варианты транзита газа, кроме российского, но Зеленский отверг и эти предложения.

Как сказал Фицо, это решение носит односторонний характер, поскольку Европейская комиссия в своем письме от декабря этого года "недвусмысленно" заявила, что заключение контрактов на поставку или транзит российского газа не запрещено законодательством ЕС.

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