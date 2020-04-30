Украина готова обеспечить транзит газа в Польшу в случае прекращения поставок из России

18 мая заканчивается транзитный контракт между Польшей и Россией.

Госкомпания «Оператор ГТС Украины» готова обеспечить транзит газа в Польшу из Словакии, а также поставки газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ) в случае прекращения с 18 мая поставок газа из России по газопроводу «Ямал».

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Об этом сообщил глава госкомпании Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

«С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul (транзит на короткое расстояние - УНИАН), а также поставки из ПХГ Украины в Польшу. Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ», - написал Макогон.

Он напомнил, что 18 мая заканчивается транзитный контракт Польша-РФ по газопроводу "Ямал" (33 млрд куб. м). О достижении финальных договоренностей пока не известно.

Как сообщал УНИАН, в середине марта Украина впервые осуществила транзит газа между странами Евросоюза - по заказу немецкого энергетического трейдера была осуществлена транспортировка природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия.

В 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) увеличился на 3,2% - до 89,58 млрд кубометров.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.