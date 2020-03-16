Украина впервые осуществила транзит газа между странами Евросоюза

Немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия.

Компания "Оператор ГТС Украины" протранзитировала первые объемы газа между двумя европейским странами.

Читайте такжеКарантин не повлияет на работу украинской ГТС - оператор

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия. При этом учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с российским "Газпромом" - в энергетических единицах.

"После подписания нового транзитного транспортного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран "Оператор ГТС Украины" активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и, в будущем, Румыния) через территорию Украины. Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Россией обходного газопровода "Северный поток-1" уже не используются в полном объеме.

В компании сообщили, что "Оператор ГТС Украины" работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) увеличился на 3,2% - до 89,58 миллиарда кубометров.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.