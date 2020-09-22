Российский "Газпром" заказал у НАК "Нафтогаз Украины" дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе в октябре.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"ПАО "Газпром" требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре. НАК "Нафтогаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Организация транзита будет оплачена Газпромом дополнительно к основному транзитному договору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме. Это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины".
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Транзит российского газа через Украину
- В декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года. При этом, согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.
- Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги "Газпром" обязан уплатить более 7 млрд долларов.
- За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).
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