Такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме.

Российский "Газпром" заказал у НАК "Нафтогаз Украины" дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"ПАО "Газпром" требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре. НАК "Нафтогаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Организация транзита будет оплачена Газпромом дополнительно к основному транзитному договору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме. Это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины".

Транзит российского газа через Украину

В декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года. При этом, согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.

Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги "Газпром" обязан уплатить более 7 млрд долларов.

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

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Автор: УНИАН