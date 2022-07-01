Сети WOG и Prime - уже сняли или анонсировали снятие ограничений на горючее.

Сеть WOG с сегодняшнего дня отменила ограничения на отпуск топлива при наличии карты лояльности PRIDE.

Об этом пресс-служба АЗК сообщила в Facebook.

"Сеть АЗК WOG убирает ограничения на отпуск топлива. С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида топлива на всех АЗК сети WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", - отметили в пресс-службе.

Также, для владельцев карты становится доступной покупка газа за наличные и банковские карты на тех АЗК, где отпуск топлива происходит исключительно за безналичный расчет.

Кроме WOG, свободный отпуск топлива анонсировала еще одна сеть АЗК-Prime. Снятие ограничений состоится 4 июля.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля началась дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

В июне на украинский рынок завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов. Эксперты отмечают, что такими темпами до конца июля лимиты на отпуск топлива на АЗС будут повышены или отменены.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси. Сейчас весь импорт нефтепродуктов поступает через западную границу.

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