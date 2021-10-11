Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обратилась к Премьер-министру с просьбой до 15 октября исправить 2 критические ошибки, допущенные при внесении изменений в техрегламент для светлых нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации. По данным НАУ, допущенные в тексте техрегламента ошибки могут создать острый дефицит чистых бензинов, а с 16 октября оставить всех украинцев без ДТ.

В сообщении говорится, что первая ошибка заключается в отсутствии в техрегламенте показателя "предельной температуры фильтруемости" для зимнего и арктического видов ДТ. В таком случае проведение соответствия ДТ требованиям техрегламента и оформление паспорта качества топлива становится невозможным.

В НАУ поясняют, что с 16 октября 2021 г. импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее ДТ, а продажа летнего ДТ с 16 октября будет запрещена в связи с окончанием летнего периода (с 16 апреля по 15 октября). Таким образом без ДТ могут остаться оборона, Госрезерв, государственные и коммунальные службы, промышленные и частные потребители.

Вторая ошибка касается бензинов. В НАУ поясняют, при внесении изменений в тот же техрегламент была введена новая классификация бензина без содержания биоэтанола - Е0. При этом, кроме описания такого бензина, необходимо было также прописать порядок его маркировки, чего не было сделано. В результате бензин Е0 как бы существует (есть его описание, требования к физико-химическим показателям и т. д.), а как он должен быть маркирован в паспортах качества, в техрегламенте не указано.

Прекратить поставку и продажу безбиоэтанольного бензина невозможно, так как это создаст его острый дефицит для всех потребителей. В результате чего больше всего может пострадать оборона и Госрезерв, так как для долгосрочного хранения необходимо покупать исключительно чистый (безбиоэтанольный) бензин.

Таким образом, такой бензин продаётся с рисками получения огромных штрафов за формальные несоответствия в документах, возникшие в связи с допущенной в техническом регламенте ошибкой.

Ранее Нефтегазовая Ассоциация неоднократно обращала внимание Минэнерго на необходимость исправить данные ошибки в техрегламенте с целью недопущения острого дефицита ДТ и бензина в стране.

Автор: Григорий Бондарь