Нехватка объемов газа по "фиксированной цене" является прямой угрозой устойчивому прохождению отопительного сезона.

Теплопоставщики заявили о дефиците газа по "фиксированным ценам" от НАК "Нафтогаз Украины" на производство тепловой энергии и просят правительство увеличить объемы для его закупки.

Об этом сообщает ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" в своем обращении к правительству.

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Объединение просит Кабмин обязать газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" провести корректировку объемов природного газа для производства тепловой энергии по "фиксированной цене".

"Нехватка объемов газа по "фиксированной цене" является прямой угрозой устойчивому прохождению отопительного сезона 2021/2022 гг., а также выполнению Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии, подписанного 30 сентября текущего года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что с начала отопительного сезона предприятия ТКЭ столкнулись с проблемой дефицита объемов газа по "фиксированными ценам", определенным в договоре "Нафтогаз Трейдинг" — 7420 грн (объем 1) и 16390 грн (объем 3) за 1000 куб. м. Причина нехватки этих объемов заключается в том, что "Нафтогаз Трейдинг" определял их самостоятельно как среднеарифметическое значение потребления газа предприятиями ТКЭ за последние 3 года.

При этом газопоставщик абсолютно не учел особенности прохождения предыдущих отопительных сезонов, в частности их продолжительность, температурные показатели, а также метеорологический прогноз на текущий отопительный сезон.

"Из-за такого сознательного легкомыслия поставщика газа, теплопоставщики будут теперь докупать газ по рыночной цене (объем 2), в частности в ноябре - 36 424,91 грн/тыс. куб.м с НДС и услугой транспортировки. Как результат, снова будет углубление кризиса в отрасли. Предприятия ТКЭ будут вынуждены поднимать тарифы или переводить работу котельных и тепловых сетей в режим "технологической брони" для возможности сохранения работоспособности внутридомовых систем теплоснабжения", — цитирует пресс-служба вице-президента межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергея Дунайло.

Тарифы: что необходимо знать

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

Автор: Анна Бредихина