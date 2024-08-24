По словам Шмыгаля, это решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона.

Кабмин принял решение о продлении специальной льготной цены на газ для производителей тепла и бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона.

"Эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, у нас все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики... Делаем все возможное, чтобы этой зимой в каждом украинском доме было светло и тепло", - сказал Шмыгаль во время заседания правительства.

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Кабмин в апреле продлил льготную цену на газ до 31 августа 2024 года. Льготная цена на газ для населения составляет 7 грн 96 коп, для производителей тепла - 7 грн 42 коп.

Добыча газа в Украине

Новую газовую скважину ввели в эксплуатацию в Украине. Она дает 107 тысяч кубических метров газа в сутки.

Пресс-служба компании "Укргаздобыча" сообщила, что новую скважину определяют как оценочно-эксплуатационную, а ее глубина достигает 3 715 метров.

"На этой скважине достигли высокого дебита благодаря проведенным мероприятиям по интенсификации, в частности выполнено три стадии гидравлического разрыва пластов. Освоение скважины выполнили с помощью койлтюбинговой установки", - рассказал временно исполняющий обязанности руководителя АО "Укргаздобыча" Сергей Лагно.

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