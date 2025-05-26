Голландские фьючерсы подорожали на 1,2%

Цены на природный газ в Европе продолжили рост после того, как было объявлено о незапланированном сокращении мощностей на гигантском месторождении в Норвегии. Это привело к сокращению поставок от главного поставщика региона.

Издание Bloomberg пишет, что базовые фьючерсы выросли на 2,2%, продлив четыре недели роста подряд. В последнее время трейдеры все больше беспокоятся о доступности "голубого топлива" на фоне продолжительного сезона технического обслуживания в Норвегии и рисков роста спроса в других регионах.

Европе необходимо заполнить огромные подземные хранилища после того, как прошлой зимой они оказались более истощенными, чем обычно, а неожиданные отключения или скачки спроса усложняют привлечение дополнительных поставок. Несмотря на то, что закачка газа продолжается, цены на него меняются в зависимости от новостей.

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Норвегия стала главным поставщиком газа в Европу после того, как Россия сократила поставки по трубопроводам после полномасштабного вторжения в Украину. На месторождении Тролль возникли проблемы с внешним электроснабжением, а на перерабатывающем заводе Nyhamna и месторождении Aasta Hansteen продолжаются плановые ремонтные работы.

На фоне всех проблем эталонные голландские фьючерсы подорожали на 1,2% до 36,90 евро за мегаватт-час.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен констатирует, что в течение 2024 года ЕС заплатил за российские энергоносители 23 миллиарда евро, несмотря на значительное сокращение их потребления, что превышает размер помощи, которую получила от блока Украина.

Чиновник подтвердил, что Еврокомиссия планирует постепенно отказаться от российского газа до 2027 года, а всех других источников энергии - до 2030 года.

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