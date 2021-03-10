Ранее регулятор планировал повысить тариф "Укрэнерго" до 300,6 гривни за МВт-ч.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оставила тариф госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с апреля 2021 года на уровне 293,93 гривни за МВт-ч.

Читайте такжеРегулятор одобрил повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 апреляСоответствующее постановление было принято на очередном заседании регулятора.

Согласно документу, такое решение было принято с учетом снижения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, устойчивой тенденции укрепления гривни по отношению к евро, а также из-за многочисленных обращений потребителей электроэнергии.

Ранее НКРЭКУ планировала повысить тариф "Укрэнерго" до 300,6 гривни за МВт-ч.

Что этому предшествовало

НКРЭКУ снизила с 1 января 2021 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" на 6% - с 312,76 гривни до 293,93 гривни за МВт-ч (без учета НДС).

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Автор: Игорь Орел