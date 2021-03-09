Новый тариф должен быть повышен до 300,6 гривни за МВт-час.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена повысить тариф госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с апреля 2021 года до 300,6 гривни за МВт-ч с действующих 293,93 гривни за МВт-ч.

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Соответствующее постановление будет рассмотрено 10 марта, о чем свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В обосновании к решению сказано, что госкомпания "Укрэнерго" подписала кредитные соглашения в размере 10,2 миллиарда гривень под госгарантиии, и средства для погашения этого займа должны быть предусмотрены в тарифе "Укрэнерго". Соответственно, тариф на передачу электроэнергии компании должен быть пересмотрен.

Что этому предшествовало

НКРЭКУ снизила с 1 января 2021 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" на 6% - с 312,76 гривни до 293,93 гривни за МВт-ч (без учета НДС).

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Автор: Анна Бредихина