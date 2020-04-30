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"Газпром" согласился снизить цены на газ для Польши после проигрыша в Стокгольмском арбитраже

13:30, 30 апреля 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

В польской энергетической компании PGNiG, которая победила в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом" относительно цен на российский газ, заявили, что "Газпром" согласился поставлять в Польшу газ по более низким ценам, на которые указал арбитраж.

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Об этом говорится в сообщении PGNiG, передает hromadske.ua.

"Газпром" сообщил, что скорректирует счета за поставки газа в марте и апреле 2020 года", — сообщают в компании.

Там отмечают, что приветствуют такое решение российского газового монополиста и ожидают, когда он выполнит решение арбитража в полной мере, в частности заплатит PGNiG 1,5 миллиарда долларов компенсации за то, что в предыдущие годы поставлял газ по завышенным ценам.

Накануне заместитель министра по вопросам государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что PGNiG планирует использовать опыт украинского "Нафтогаза" и арестовать активы "Газпрома" в Европе, в частности акции компаний, управляющих «северными потоками».

30 марта польская газовая компания PGNiG заявила о победе в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" в деле о цены на газ по контракту от 1996 года. Общая сумма, которую арбитраж обязал уплатить польской компаний составляет 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, 2 июля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес первое положительное решение по делу польской газовой компании PGNiG против российского "Газпрома", которое гарантирует возможность снижения цены на российский газ.

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